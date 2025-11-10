Milan Futuro. Il QS: "Oddo sconfitto dal Sondrio ultimo"

Quello appena conclusosi è stato un weekend piuttosto complicato per il settore giovanile del Milan. Oltre alla Primavera di Giovanni Renna, anche l'U23, il Milan Futuro per intenderci, è uscito sconfitta dalla rispettiva partita di campionato. Una delusione importante, anche perché si giocava contro l'ultima della classe.

Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato "Oddo sconfitto dal Sondrio ultimo", squadra che fra le altre cose è allenata da un ex conoscenza del Milan, Marco Amelia, che proprio contro il suo passato è riuscito a trovare la prima vittoria nel campionato di Serie D.