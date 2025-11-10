Nuovo San Siro e lo sponsor. La Gazzetta: "Parte una sfida da 25-30 milioni"

Nuovo San Siro e lo sponsor. La Gazzetta: "Parte una sfida da 25-30 milioni"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

A neanche una settimana dalla firma del rogito, Milan ed Inter già starebbero lavorando sul naming rights del nuovo stadio, ovvero un accordo con un azienda che assocerebbe il proprio nome al nuovo impianto dove giocheranno (a partire dal 2031, si spera) le due società meneghine. 

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di "Una sfida da 25-30 milioni di euro", visto che Milan ed Inter potrebbero offrire allo sponsor che deciderà di cimentarsi in questa avventura un palcoscenico affascinante ma soprattutto visibilità doppia. Sono in ballo diverse pista, e una di queste porta a Generali, la prima compagnia assicurativa italiana. 