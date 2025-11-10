I tre nodi del Milan. Il CorSport: "Gol presi, rimonte e punti persi male"

Il Milan è secondo in classifica, al pari del Napoli, a meno 2 punti da Inter e Roma, le attuali capoliste della Serie A. Risultato tutt'altro che negativo se si considera la scorsa stagione, ma che alla fine sta stretto a Max Allegri e giocatori, che avrebbero potuto vivere questa sosta anche loro da primi in classifica se non avessero deciso di autodistruggersi contro il Parma sabato sera.

Questo Milan ha ancora tanto su cui lavorare, come scritto questa mattina Il Corriere dello Sport che ha parlato dei tre nodi del Milan, titolando "Gol presi, rimonte e punti persi male", gli ultimi proprio al Tardini contro il Parma, perché avanti 2 a 0 non puoi farti rimontare in una partita gestita alla perfezione fino al 45esimo.