Il piano. Il CorSport: "Rabiot-Pulisic: no nazionali e testa al derby"

Il piano del Milan è quello di recuperare più giocatori possibili in vista della sfida contro l'Inter del prossimo 23 settembre. E la sosta di novembre potrebbe permetterlo, anche perché a differenza della scorsa Massimiliano Allegri avrà a Milanello diversi giocatori, alcuni indispensabili, con i quali lavorare.

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Rabiot-Pulisic: no nazionali e testa al derby", visto che l'obiettivo è tornare al 100% delle rispettive condizioni fisiche ed atletiche dopo due infortuni tanto importanti quanto delicati.