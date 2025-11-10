Rimpianti Milan. Il QS: "Quanti sprechi con le "piccole""
Il Milan oggi è secondo in classifica a due lunghezze da Inter e Roma capoliste, ma le cose in questa sosta di novembre sarebbero potute andare diversamente se la formazione di Massimiliano Allegri non avesse avuto paura di spiccare il volo nei momenti più importanti.
I rimpianti non mancano, e sono anche tanti, con Il QS, edizione Il Giorno, che questa mattina nel taglio basso della sua prima pagina ha titolato "Quanti sprechi con le "piccole"", perché quei 5 punti fatti tra Cremonese, Lecce, Pisa e Parma sono pochi, troppo pochi per una squadra che punta a tornare ai vertici del calcio italiano, anche se l'obiettivo primario, in questa stagione, è un altro.
