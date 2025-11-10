In via di recupero. Il CorSera: "Rabiot in missione per Allegri sul derby"

Esiste un Milan con e senza Adrien Rabiot, motivo per il quale il recupero del centrocampista francese farebbe tutta la differenza del mondo dalle parti di Milanello. L'ex Marsiglia è comunque sulla retta via, ed il fatto che non sia partito con la Nazionale è un plus enorme che permette e consente al tecnico rossonero di coccolarselo in vista della stracittadina del prossimo 23 settembre.

Non a caso Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Rabiot in missione per Allegri sul derby", in quanto l'obiettivo è quello di tornare al 100% per riprendersi il posto da titolare contro l'Inter. E il tempo a disposizione gioca a favore di Allegri e del francese, che avrà queste due settimane di tempo per scaldare i motori.