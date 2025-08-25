Dopo sabato Max ha una priorità. Il CorSport: "Chiudere la porta"
La partita di sabato sera contro la Cremonese ha ribadito i limiti del Milan dello scorso anno. La formazione rossonera potrà anche a vere qualità dal centrocampo in su, ma in difesa balla il Merengue con la preoccupante media di almeno 2 gol subiti a partita.
E l'intento di Max Allegri è focalizzarsi proprio su questo aspetto, perché come ribadito più volte nel corso della conferenza stampa post partita, in Italia meno gol si segnano più si avanti (in classifica) in campionato. Migliorare la fase difensiva è dunque diventata una priorità per il tecnico del Milan, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha però titolato in maniera ancora più diretta "Chiudere la porta", è questo quello che bisogna fare.
