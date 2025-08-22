Dubbi sulla tenuta fisica. La Gazzetta lo boccia: "Boniface, un coro di no"
Victor Boniface si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan, anche se tanto, anzi, tutto, passerà dalle visite mediche approfondite alle quali si sottoporrà nelle prossime ore. La cartella clinica del nigeriano è pesante, fatta da due rotture del crociato più qualche infortunio muscolare fastidioso che l'hanno costretto a saltare oltre 100 partite nelle ultime stagioni.
Seppur convinto delle qualità del giocatore, il Milan vuole fare chiarezza su questo aspetto fondamentale, anche perché tanti dubbi sono stati sollevati sulla tenuta fisica di Boniface. Ed è proprio questo fattore che ha portato La Gazzetta dello Sport a bocciare questo tipo di operazione, con tanto di titolo "Boniface, un coro di no",
