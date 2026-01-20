È Fullkrug-mania. Il QS: "Il Milan supera la prova del 9"

È già Fullkrug-mania a Milano. Arrivato in punta di piedi a fine 2025 dal West Ham, il tedesco, con il sotito, simpatia, lavoro, ma soprattutto professionalità, ha conquistato tutti dalle parti di Milanello, al punto che l'altra sera, contro il Lecce, è stato letteralmente inondato dall'affetto dei suoi compagni di squadra dopo il gol.

In merito a questo Il QS, edizione Il Giorno, ha titolato "Il Milan supera la prova del 9", perché con Fullkrug Allegri ha finalmente a disposizione quell'attaccante che aveva chiesto alla sua dirigenza già in estate.