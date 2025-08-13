El Bebote pronto al riscatto, la Gazzetta: "Gimenez convince Max. Sogna una stagione top"

In questi giorni si fa un grande parlare del nuovo attaccante del Milan e in generale è da tutta l'estate che si parla della nuova punta, senza considerare con la giusta attenzione che il Diavolo in rosa ha già un centravanti per cui ha investito parecchio negli scorsi mesi. Si tratta di Santiago Gimenez che a gennaio è stato acquistato per oltre 30 milioni dagli olandesi del Feyenoord ma che nella seconda metà della scorsa stagione non è riuscito ad avere l'impatto che si desiderava.

Oggi per Gimenez si tratta di far vedere al Milan che aver puntato su di lui non è stato un errore e vuole affermarsi nella formazione di Allegri, forte dell'esperienza dei primi mesi. La Gazzetta dello Sport titola così sul centravanti messicano: "Gimenez convince Max. Il messicano è in forma e sogna una stagione top". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "Ha fatto un'ottima impressione ma continua la ricerca di un'altra prima punta". Senza più Abraham, Jovic e Camarda, cercare un altro attaccante era ed è inevitabile ma il numero 7 è pronto a giocarsi fino in fondo le sue carte.