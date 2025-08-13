Enigma Hojlund, il CorSport: "Resiste al Diavolo: ecco il piano del Milan"

Le indiscrezioni riportate oggi dal Corriere dello Sport sull'attaccante danese Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United che è in cima alla lista dei desideri del Milan per il reparto offensivo, sono differenti da quelle che emergono su altre testate, come la Gazzetta dello Sport. Il CorSport infatti questa mattina racconta di un calciatore ancora non convinto dalla soluzione rossonera. Il titolo proposto questa mattina recita così: "Hojlund l'esorcista resiste al Diavolo"

Tra occhiello e sottotitolo viene aggiunto poi: "Prosegue il lavoro degli uomini di mercato rossoneri. L'obiettivo è regalare in fretta il danese ad Allegri. Se l'accordo con lo United è a un passo, più difficile convincere il giocatore: ecco il piano del Milan". Si lavora a un prestito oneroso da 5-6 milioni e a un riscatto da 35-40 milioni. La chiave però è proprio ottenere il sì del giocatore e in questo caso, oltre al lavoro di Tare e Furlani, sarà decisivo il contributo degli intermediari che già sono sulla trattativa da tempo.