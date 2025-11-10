Esiste un Milan con e senza. Tuttosport: "Con Rabiot numeri da scudetto"
MilanNews.it
In queste 5 partite di campionato che hanno preceduto la sosta di novembre il Milan ha collezionato 2 vittorie e 3 pareggi, confermando un aspetto che spesso e volentieri è passato inosservato: esiste una squadra con e senza Adrien Rabiot.
Il centrocampista francese riesce alla perfezione leggere ambo le fasi di gioco, e non è un caso che Allegri lo abbia voluto a tutti i costi per completare la propria mediana. L'importanza dell'ex Marsiglia la si nota soprattutto da un dato, quello riportato dai colleghi di Tuttosport che hanno titolato "Con Rabiot numeri da scudetto". Con lui la media punti a partita è di 2,5, senza scende a 1,7.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Incazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la puntadi Pietro Mazzara
Le più lette
2 Incazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la punta
3 Di Canio: "Leao deve giocare sempre ma se non c'è Rabiot da quella parte è un grandissimo problema"
Primo Piano
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com