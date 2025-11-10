Esiste un Milan con e senza. Tuttosport: "Con Rabiot numeri da scudetto"

In queste 5 partite di campionato che hanno preceduto la sosta di novembre il Milan ha collezionato 2 vittorie e 3 pareggi, confermando un aspetto che spesso e volentieri è passato inosservato: esiste una squadra con e senza Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese riesce alla perfezione leggere ambo le fasi di gioco, e non è un caso che Allegri lo abbia voluto a tutti i costi per completare la propria mediana. L'importanza dell'ex Marsiglia la si nota soprattutto da un dato, quello riportato dai colleghi di Tuttosport che hanno titolato "Con Rabiot numeri da scudetto". Con lui la media punti a partita è di 2,5, senza scende a 1,7.