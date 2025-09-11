Gazzetta: "Alla corte di Max. E' il giorno di Rabiot: l'abbraccio di Allegri e poi subito in campo"

vedi letture

"Alla corte di Max. E' il giorno di Rabiot: l'abbraccio di Allegri e poi subito in campo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in mattinata Adrien Rabiot è atteso a Milano dopo gli impegni con la Francia per iniziare a tutti gli effetti la sua avventura in maglia rossonera. Dopo un primo contatto con Allegri che lo ha voluto fortemente al Milan, il francese sosterrà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni e domenica farà il suo debutto a San Siro contro il Bologna.

Allegri e Rabiot hanno già lavorato insieme per tre stagioni alla Juventus: 128 presenze per il centrocampista francese e 16 gol segnati. Entrambi hanno lasciato il club bianconera nell'estate 2024: il tecnico decise di stare fermo un anno, mentre il centrocampista si trasferì al Marsiglia. Dopo un anno, l loro strade si intrecceranno di nuovo, stavolta al Milan.

