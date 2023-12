Gazzetta: "Chukwueze, gol e dolori. Il nigeriano entra e segna dopo 68'', ma esce malconcio"

vedi letture

"Chukwueze, gol e dolori. Il nigeriano entra e segna dopo 68'', ma esce malconcio": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport su Samuel Chukwueze, autore ieri del gol vittoria contro il Newcastle che ha permesso al Milan di non uscire dall'Europa e di partecipare alla seconda fase dell'Europa League. L'ex Villarreal ha segnato dopo 68” dal suo ingresso in campo: si tratta del secondo gol più rapido del torneo dopo Francisco Conceicao, subentrato in Porto-Shakhtar di ieri, e in rete dopo 46 secondi.

Dopo la gioia per il gol, è arrivata per il nigeriano e per Stefano Pioli un po' di preoccupazione perchè subito dopo il fischio finale Chukwueze si è toccato il flessore della coscia sinistra e, dopo un breve confronto con lo staff medico, è rientrato subito nello spogliatoio. In realtà, come anticipato ieri anche da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra news), le sue condizioni sono buone e non ha nessun problema fisico rilevante.