Gazzetta: "Il re di San Siro. Modric, esordio show: classe e personalità"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Il re di San Siro. Modric, esordio show: classe e personalità". Domenica contro il Bari, nel match valido per i 32esimi di Coppa Italia, Luka Modric ha fatto il suo esordio in gare ufficiali con la maglia del Milan, entrando in campo al 65' al posto di Samuele Ricci. Nei 25 minuti in campo, il campione croato ha toccato 41 palloni e ha dato un assaggio della sua classe e della sua personalità.

Modric è stato accolto dall'enorme boato di un San Siro che contava più di 70mila persone nonostante il periodo dell'anno non favorevole. Il centrocampista è parso tanto emozionato e felice quanto i tifosi sugli spalti e nelle scorse ore ha condiviso la sua gioia su Instagram: "La mia nuova casa! Grazie di cuore a tutti i milanisti per la splendida accoglienza e l’affetto che mi avete dimostrato ieri a San Siro. Ci vediamo sabato!".

