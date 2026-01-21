Gazzetta: "Leao va di corsa. Milan prima di tutto: Rafa lavora da solo con la Roma in testa"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Leao va di corsa. Milan prima di tutto: Rafa lavora da solo con la Roma in testa". Ieri Max Allegri ha concesso un giorno di riposo ai suo ragazzi che si ritroveranno oggi a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di Roma di domenica sera. Nonostante questo, Rafael Leao si è presentato comunque nel Centro Sportivo rossonero per lavorare. Il portoghese era l'unico giocatore non infortunato presente a Carnago.

Il suo obiettivo è migliorare la sua condizione: non è un mistero, infatti, che nelle ultime settimane non sta rendendo al massimo a causa di un fastidio all'adduttore che non gli permette in particolare di fare le sue famose accelerazioni. Questo lavoro supplementare si spera ch possa aiutarlo a velocizzare il recupero da questo problema fisico che lo sta tormentando ormai da tempo.