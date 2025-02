Gazzetta - Milan, dopo il ko di Torino colloquio tra Conceiçao e dirigenti: per il club i primi colpevoli sono i giocatori

Il Milan non riesce a rialzarsi dopo l'eliminazione dalla Champions League, anzi sprofonda ancora di più dopo il ko di ieri sera in casa del Torino. Al termine del match, come racconta questa mattina La Gazzetta dello Sport, c'è stato un summit tra Sergio Conceiçao e i dirigenti del Diavolo (Ibrahimovic, Furlani e Moncada) per analizzare la sconfitta e il momento negativo. Il club continua ad avere fiducia nel tecnico portoghese e dà la responsabilità per i risultati negativi ai giocatori e non all'allenatore.

Queste le parole di Conceiçao in conferenza stampa dopo il match: "Noi facciamo il nostro lavoro, io mi prendo tutte le responsabilità del caso, davanti a voi e a tutti i tifosi perché loro sono la faccia della squadra. Dopo ognuno di noi dentro lo spogliatoio si deve prendere le proprie responsabilità. Orgoglio e voglia di arrivare alla fine della stagione, ma è davvero una cosa sentita quella che dico. Questo è un discorso dove possiamo parlare 10 ore e rimane sempre la stessa cosa. Insieme anche a chi è nel Milan di guardiamo in faccia e vediamo cosa non sta andando. Non vale la pena parlare di atteggiamento. Atteggiamento di che cosa? Siamo usciti dalla Champions e ora vogliamo raggiungere un altro obiettivo con voglia e con bisogno di lavorare sempre di più, torniamo a casa e pensiamo che domani c’è allenamento dove dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Lì poi la strada sarà più facile”.