Gazzetta: "Theo ai saluti: andrà in Arabia per 30 milioni"

"Theo ai saluti: andrà in Arabia per 30 milioni": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il terzino francese starebbe per accettare l'offerta dell'Al-Hilal che ha messo sul piatto un contratto da 18 milioni di euro netti a stagione. Il sì definitivo è atteso nella giornata di oggi. Per il Milan è invece pronto un bonifico da circa 30 milioni di euro (nei giorni scorsi si parlava di una proposta da 20 milioni per il cartellino, cifra ritenuta però troppo bassa dal Diavolo).

Theo è vicino all'addio al Milan dopo sei anni, 262 presenze e ben 34 gol. Ma in questa stagione qualcosa si è incrinato nella rapporto tra giocatore e club sia a causa del mancato rinnovo, sia per alcuni comportamenti del francese che non sono piaciuti affatto in via Aldo Rossi (il cooling break a Roma e il rigore scippato a Pulisic a Firenze). Per prendere il suo posto nella rosa milanista e soprattutto in campo si fanno i nomi di Udogie, Junior Firpo, De Cuyper e Cambiaso, che Massimiliano Allegri ha già allenato ai tempi della Juventus.