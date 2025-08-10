Gazzetta: "Una spinta per Hojlund. Assist dello United: il danese alla porta. Ora parola al Milan"
In merito al mercato del Milan, che è sempre alla ricerca di un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Una spinta per Hojlund. Assist dello United: il danese alla porta. Ora parola al Milan". Dopo l'acquisto di Sesko, al Manchester United non c'è più posto per Rasmus Hojlund che ieri non è nemmeno sceso in campo nell'amichevole contro la Fiorentina.
L'attaccante danese è in uscita e il Milan si sta muovendo concretamente su di lui da qualche giorno. Lo United ha già aperto alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, ora tocca al club rossonero convincere l'ex centravanti dell'Atalanta ad accettare il trasferimento a Milanello. Hojlund vorrebbe restare a Manchester, ma per lui non c'è più posto nei Red Devils.
