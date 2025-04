Gazzetta: "Vale l'Europa. Milan in missione: la Coppa Italia regala il passaporto"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Vale l'Europa. Milan in missione: la Coppa Italia regala il passaporto". Viste le difficoltà in campionato, dove il Diavolo è al nono posto e quindi al momento fuori da tutto, per i rossoneri l'unico modo per giocare in Europa la prossima stagione è vincere la Coppa Italia e strappare così il pass per l'Europa League 2025-2026. Ma non sarà facile alzare il trofeo nazionale visto che in semifinale la squadra di Conceiçao dovrà provare ad eliminare l'Inter (poi nell'eventuale finale ci sarà una tra Empoli e Bologna).

L'Europa League non è la Champions League, ma meglio di niente

L'obiettivo primario della stagione del Milan era la qualificazione alla prossima Champions League, ma il quarto posto in campionato è ormai un miraggio e quindi i rossoneri sperano di accontentarsi della qualificazione all'Europa League che non è ovviamente la Champions sia a livello di fascino che di introiti, ma è sicuramente meglio che restare fuori da tutto.