Giochi da scudetto. Il CorSera: "Il Milan di Allegri versione Robin Hood"

Arrivati al giro di boa è inevitabile cominciare a fare qualche calcolo, anche perché da qui a qualche settimana di deciderà effettivamente chi fino al prossimo maggio lotterà per lo scudetto. Come precisato più volte in stagione da Massimiliano Allegri, l'obiettivo (minimo) del Milan resta il quarto posto, quindi la sua squadra giocherà e si concentrerà in virtù di questo, ma qualora a marzo si dovesse trovare là il Diavolo non si tirerà di certo indietro.

E nell'analisi della corsa scudetto, Il Corriere della Sera ha questa mattina utilizzato un titolo piuttosto carino per descrivere l'andamento della formazione rossonera, scrivendo "Il Milan di Allegri versione Robin Hood", dato che contro le big in questa stagione non ha quasi mai fatto flop, a differenza di quato successo contro le medio-piccole, partite nelle quali ha lasciato per strada tanti, forse anche troppi punti.