“Guarda che 9”. La Gazzetta in apertura: “Testa di Fullkrug, il Milan torna a -3 dall’Inter”MilanNews.it
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Manuel Del Vecchio

La prima pagina della Gazzetta dello Sport odierna è dedicata ovviamente a Niclas Fullkrug, autore del gol vittoria contro il Lecce dopo soli due minuti dal suo ingresso in campo. La rosea scrive: "Guarda che 9. Testa di Fullkrug, il Milan torna a -3 dall’Inter”.

"Il tedesco entra e stende il Lecce. Allegri: 'Champions a quota 74'". Tre punti importanti per i rossoneri, che rimangono in scia con l'Inter e rimettono spazio dalle inseguitrici.