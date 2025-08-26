Harder e Fabbian, i nomi caldi: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Harder e Fabbian, Fabbian e Harder. Sono questi i due nomi che oggi si rincorrono sulla stampa sportiva italiana nelle pagine che vengono dedicate al Milan. Non sono gli unici profili citati in ottica mercato ma sono senz'altro i più frequenti. Anche le prime pagine dei principali quotidiani sportivi riferiscono questi due nomi in ambito rossonero.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale si concentra principalmente sull'attaccante danese e titola: "Harder, scommessa Milan". Nel sottotitolo poi si aggiunge: "Vent'anni e 27 milioni, Allegri ha un'arma in più". Insieme a Rasmus Hojlund che veleggia verso Napoli, viene incolonnato sotto la titolazione: "Ecco i gol danesi". Il Corriere dello Sport in taglio laterale, in alto a sinistra, riporta: "Harder e Fabbian per Allegri. Lo strano mercato del Diavolo". E poi ancora rincara la dose: "Arriva il danese dello Sporting. Tare chiama il Bologna".

Quindi Tuttosport che da un lato scrive del nuovo centravanti e dell'interesse per il centrocampista: "Ecco i rinforzi per Allegri. Max, intanto c'è Harder. E Fabbian si avvicina". Centralmente la scena, però, è tutta per Dusan Vlahovic il cui futuro è ancora in dubbio e al quale si prova a legare quello di Alexis Saelemaekers per cui la Juventus ha fatto un sondaggio: "Saelemaekers per Vlahovic. La Juve ci prova. Il Milan riflette". Nel sottotitolo: "Vertice di mercato alla Continassa: priorità all'esterno. Tentativo per il rossonero nell'ambito della trattativa per il serbo". Di Vlahovic parla anche il QS che questa mattina scrive: "Vlahovic divide Milan e Juve: piace ai mister, non ai club".