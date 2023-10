Ibra e Furlani a pranzo insieme, la Gazzetta: "Club favorevole al ritorno. Dialoghi su tempi e ruolo"

Nel pomeriggio di ieri è circolata la notizia di un incontro a pranzo tra l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani e l'ex attaccante del Diavolo Zlatan Ibrahimovic. La redazione di MilanNews.it ha poi specificato (QUI) come ci sia un rapporto stretto tra il fuoriclasse svedese e il club rossonero, Furlani e Cardinale specialmente. Per questo da via Aldo Rossi sono aperti a tutto e aspettano una mossa di Ibra che ora è alle prese con progetti personali. La Gazzetta dello Sport fa eco questa mattina e titola: "Club favorevole al ritorno.

Dialoghi su tempi e ruolo". Ultimamente gli incontri sono stati frequenti e c'è sicuramente una sorta di flirting in corso ma è Ibra ad avere la palla tra i piedi, come quando era in campo: starà a lui decidere se e quando si ritiene pronto per una nuova avventura, in un'altra veste. E anche il ruolo sarebbe tutto da capire.