Il CorSport dopo lo sbarco di Lukaku a Roma: "Salterà il Milan"

"The king". Viene definito così Romelu Lukaku, dopo l'accoglienza riservata dai tifosi della Roma, in prima pagina su Il Corriere dello Sport stamane: l'attaccante belga è arrivato ieri pomeriggio all'aeroporto di Ciampino sommerso da una folla di settemila sostenitori giallorossi in delirio per il colpo della proprietà Friedkin. Lukaku, che oggi si unirà al gruppo di Mourinho a Trigoria, non dovrebbe giocare venerdì contro il Milan.