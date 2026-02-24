Il CorSport in apertura sul Milan: "Loftus-Cheek, la foto shock"

Quanta paura per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista rossonero era rimasto seriamente infortunato dopo lo scontro aereo con Corvi nella sfida contro il Parma. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, in apertura di giornale, ha titolato: "Loftus-Cheek, la foto shock".

Il centrocampista inglese ha infatti pubblicato, sul suo profilo Instagram, un prima e dopo di quelle che erano le sue condizioni. Un volto danneggiato, con qualche dente mancante e la mascella gonfia. Adesso per lui ci saranno diverse settimane di stop.