Milan, il rebus di Allegri. Il CorSport: "L'incognita è Pulisic"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan altalenante di questo inizio 2026 è stato condizionato anche dallo scarso rendimento di Christian Pulisic. Ne parla in edicola l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che traccia un focus sull'americano titolando: "Lincognita è Pulisic".

Il quotidiano prosegue: "L’americano non segna dal 28 dicembre scorso, precisamente dalla partita contro il Verona a San Siro, poi nel nuovo anno ha saltato diverse gare per infortunio, un problema che alla lunga ha fatto rallentare la corsa dei rossoneri".