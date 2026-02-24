La Gazzetta torna sull'infortunio di Loftus: "Che botta!"
Milan-Parma, oltre delusione e polemiche per il risultato negativo, si è portata dietro di sé anche gli strascichi dell'infortunio subito da Ruben Loftus-Cheek. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che titola: "Che botta!"
E ancora: "Milan senza Loftus, operato alla faccia. Sarà fuori due mesi. L'inglese sotto i ferri per la frattura di denti e mascella. Allegri e la squadra vicini, ma ora il futuro è in bilico".
Errori gravi, ma pure il silenzio del club non va bene. Blindare la Champions poi acquisti mirati. Occhio al contraccolpo di Antonio Vitiello
