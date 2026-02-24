La Gazzetta torna su Milan-Parma e gli errori arbitrali: "Blocchi avvelenati"

La Gazzetta torna su Milan-Parma e gli errori arbitrali: "Blocchi avvelenati"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:20Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan non ha ancora digerito la sconfitta interna contro il Parma. E non per la sconfitta in sé, ma per come è arrivata e per gli evidenti errori arbitrali che hanno condizionato la sfida. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che titola: "Blocchi avvelenati".

E ancora: "Il gol del Parma fa discutere. Galli dice: "Il portiere va tutelato". L'ex portiere dice: "E' fallo al 100%, in quei casi marcavo io e non volevo nessuno vicino". 