Il QS in apertura: "Furia Milan contro arbitri e protocollo Var"

Il QS in apertura: "Furia Milan contro arbitri e protocollo Var"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Milan-Parma si è portata dietro di sé una valanga di polemiche che ormai, in questo campionato, stanno diventando consuetudine. L'edizione odierna del QS ne parla in prima pagina: "Furia Milan contro arbitri e protocollo Var".

Il club rossonero non ha infatti digerito la direzione di gara del sig.Piccinini, dal caos sul fallo a Loftus-Cheek fino al gol di Troilo. Una pessima gestione arbitrale che conferma il momento negativo di tutta la classe.