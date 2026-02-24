Tuttosport torna sulle parole di Loftus-Cheek: "Duro colpo, ma il peggio è passato"
MilanNews.it
Prima lo scontro aereo, poi l'atterraggio sul manto erboso di San Siro. Che paura per Ruben Loftus-Cheek durante Milan-Parma. Tuttosport riprende le sue parole: "Un duro colpo, ma il peggio è passato".
"Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'Asst Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso", si legge nella nota diffusa dal club rossonero.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Errori gravi, ma pure il silenzio del club non va bene. Blindare la Champions poi acquisti mirati. Occhio al contraccolpo di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Pellegatti: "Sottolineo l'assoluta, totale, continua e nemmeno inaspettata mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del Milan"
3 Zazzaroni: "Ciò che è accaduto a Bergamo e San Siro non può esistere: ci vogliono regole non interpretabili"
4 Errori gravi, ma pure il silenzio del club non va bene. Blindare la Champions poi acquisti mirati. Occhio al contraccolpo
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
Primo Piano
Pietro MazzaraIl Milan cavia del protocollo Var. Addio scudetto: adesso fateci vedere qualcosa di diverso
Post Milan-Como, situazioni e polemiche che danno fastidio. Sogno scudetto? Conta solo la concretezza dei tre punti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com