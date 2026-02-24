Tuttosport torna sulle parole di Loftus-Cheek: "Duro colpo, ma il peggio è passato"

Prima lo scontro aereo, poi l'atterraggio sul manto erboso di San Siro. Che paura per Ruben Loftus-Cheek durante Milan-Parma. Tuttosport riprende le sue parole: "Un duro colpo, ma il peggio è passato".

"Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'Asst Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso", si legge nella nota diffusa dal club rossonero.