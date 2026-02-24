Il CorSport sul Milan: "Tris per il posto Champions"

Il CorSport sul Milan: "Tris per il posto Champions"
di Federico Calabrese

Dopo la sconfitta contro il Parma, il Milan deve guardare avanti. L'obiettivo del Diavolo deve essere quello che Max Allegri ha sempre dichiarato, la qualificazione alla prossima Champions. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola: "Tris per il posto Champions".

Domenica quando il Milan sarà ospite della Cremonese, l’unica squadra capace di sconfiggere i rossoneri prima che ci riuscisse il Parma 24 partite dopo, allo “Zini”. Poi, due big match, il derby contro l’Inter del weekend dell’8 marzo e la trasferta contro la Lazio sette giorni più tardi.