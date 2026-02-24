Momento complicato per il Diavolo, Tuttosport: "Crisi Milan"

Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan non sta vivendo un periodo facile. Prima il pareggio contro il Como, poi la sconfitta contro il Parma e un -10 dall'Inter che fa male. L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Crisi Milan, ora Allegri deve fare lo psicologo".

La società infuriata per i presunti torti subiti, ma la squadra resta concentrata sull’obiettivo: il ritorno in Champions League. Lo scudetto è ormai lontano: e c’è il rischio di contraccolpo nella squadra, il tecnico livornese dovrà gestire le emozioni dei suoi ragazzi.