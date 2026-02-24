La Gazzetta: "Sollievo Gabbia, nessuna lesione al flessore destro"

Sospiro di sollievo per il Milan e Matteo Gabbia. Il calciatore rossonero aveva dato forfait prima dell'inizio della sfida contro il Parma e si pensava a un infortunio muscolare importante, fortunatamente così non è. Ne parla la Gazzetta dello Sport: "Sollievo Gabbia, nessuna lesione al flessore destro".

La risonanza a cui si è sottoposto ieri ha dato esito negativo, escluse lesioni muscolo-tendinee. Nei prossimi giorni si capirà se il calciatore potrebbe essere recuperabile per la trasferta contro la Cremonese.