Il CorSport in prima pagina: "Hojlund, entra il Napoli. DeLa sfida il Milan"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Hojlund, entra il Napoli. DeLa sfida il Milan". A causa del grave infortunio muscolare di Romelu Lukaku, che starà fuori quattro mesi, il Napoli deve tornare sul mercato per prendere un nuovo attaccante e così ha messo nel mirino Rasmus Hojlund, centravanti in uscita dal Manchester United su cui c'è da tempo anche il Milan.

Il danese, che è in trattativa con i rossoneri già da diversi giorni, non è comunque l'unico obiettivo del club azzurro che valuta anche altri profili: un giocatore che piace tanto è Zirkzee, ma per i Red Devils non è in vendita. Il ds Manna pensa anche a Nicolas Jackson, attaccante del Chelsea nel mirino anche del Milan che però costa troppo. Un altro nome nella lista del Napoli è quello di Krstovic del Lecce.

