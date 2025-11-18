Il CorSport in prima pagina: "Il Milan prova per Fullkrug"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così: "Il Milan prova per Fullkrug". Viste le difficoltà di Santiago Gimenez, ancora a secco in questo campionato dopo undici giornate, il club di via Aldo Rossi sta ragionando sulla possibilità di tornare sul mercato a gennaio per prendere un centravanti d'area di rigore ben strutturato fisicamente. E uno nome che potrebbe essere utile al Diavolo è quello di Niclas Fullkrug, attaccante classe 1993 del West Ham.

Il tedesco, che il Milan ha già sondato in passato, starebbe spingendo per lasciare il club inglese e potrebbe essere un'opportunità interessante visto che il prezzo del suo cartellino non sarebbe elevato. Va anche detto però che anche Fullkrug non sta vivendo una grande stagione dal punto di vista realizzativo visto che è ancora a quota zero gol segnati tra Premier League e EFL Cup.

