Il CorSport in prima pagina sul mercato rossonero: "Milan: Hojlund"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così sul mercato dei rossoneri: "Milan: Hojlund". Il club di via Aldo Rossi, dopo aver chiuso Jashari che ieri ha firmato fino al 2030 e con il terzino destro Athekame ad un passo, è ora al lavoro per prendere un nuovo attaccante che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez. Dusan Vlahovic, che è in uscita dalla Juventus, risulta al momento inavvicinabile per i costi e così Rasmsus Hojlund diventa un'opzione seria per l'attacco milanista.

Il Manchester United è vicino a definire l'arrivo dal Lipsia di Benjamin Sesko e così il danese lascerà il club inglese. L'ex centravanti dell'Atalanta potrebbe quindi essere una pista concreta per il Milan, anche se i Red Devils dovranno aprire alla cessione in prestito con diritto di riscatto.

