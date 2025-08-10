Il CorSport in prima pagina: "Thiaw in Premier. Milan, ora Leoni"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Thiaw in Premier. Milan, ora Leoni". I rossoneri hanno trovato un accordo a 40 milioni di euro, bonus compresi, con il Newcastle per Malick Thiaw che si trasferirà quindi in Premier League. L'ultimo rilancio inglese e il fatto che il giocatore avesse già detto sì ai bianconeri ha convinto il Diavolo a dare il via libera alla partenza dell'ex Schalke 04. 

Con l'addio di Thiaw, in queste ultime tre settimane di mercato, il Milan dovrà prendere anche un difensore centrale perchè in rosa ce ne sono solo tre, troppo pochi per una stagione intera. I rossoneri hanno ora le risorse economiche per tentare l'assalto a Giovanni Leoni, giocatore classe 2006 del Parma su cui c'è da tempo anche il forte interesse dell'Inter. 
 

