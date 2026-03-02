Il CorSport sullo 0-2 rossonero a Cremona: "Milan, il bello arriva all'89'"

Il Corriere dello Sport titola così in prima pagina questa mattina sulla vittoria rossonera di ieri per 2-0 in casa della Cremonese: "Milan, il bello arriva all'89'". La formazione di Allegri ha faticato parecchio, soprattutto nella prima parte della partita, ma negli ultimi minuti è riuscita a trovare due gol con Pavlovic e Leao che hanno regalato tre punti importantissimi per la classifica e anche per il morale in vista del derby di Milano di domenica.

Nel post-partita, Max Allegri ha spiegato in conferenza stampa: "La partita di oggi serviva per cancellare la partita contro il Parma. Adesso bisogna affrontare Inter e Lazio, che sono molto difficili. Questa vittoria migliora la classifica, cancella la sconfitta contro il Parma e prepariamo al meglio il derby".