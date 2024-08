Il CorSport titola sul Milan: "Adesso la squadra è al completo"

vedi letture

Mancano appena sei giorni all'esordio in gare ufficiali del Milan di Paulo Fonseca: il prossimo sabato 17 agosto, alle ore 20.45 a San Siro, i rossoneri ospiteranno il Torino di un altro nuovo tecnico, Paolo Vanoli. E con un solo test amichevole all'orizzonte prima di cominciare a fare sul serio - il Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza il prossimo martedì 13 alle ore 21 - il mister portoghese può finalmente fare affidamento su tutti gli effettivi della rosa, vecchi e nuovi.

Per questa ragione oggi il Corriere dello Sport titola così: "Adesso la squadra è al completo". In particolare ieri, nel primo allenamento a Milanello post Stati Uniti, si sono visti in campo con i compagni per la prima volta i nuovi acquisti Pavlovic e Morata: saranno presentati a San Siro prima della gara con il Monza e potrebbero avere anche qualche minuto in campo. Ieri sono tornati ad allenarsi in gruppo anche gli ultimi nazionali: Maignan, Theo e Reijnders. Intanto ci sono le prime indiscrezioni di formazione anti-Monza: si va verso la conferma di Pulisic "numero 10" e Chukwueze a destra.