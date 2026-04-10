Il Diavolo tentato da Alajbegovic, il CorSport: "Il Milan prova il blitz"

vedi letture

Con il finale di stagione alle porte e una rosa che andrà sicuramente migliorata laddove quest'anno è stata più carente, il Milan butta già un occhio sul calciomercato, iniziando a riempire la sua shortlist con i nomi più interessanti per cui vorrebbe andare a caccia nel corso della prossima estate. Tra questi c'è anche quello di uno degli aguzzini bosniaci dell'Italia, uno dei protagonisti che settimana scorsa ha buttato fuori gli Azzurri dal terzo Mondiale consecutivo: stiamo parlando dell'esterno offensivo classe 2007 Kerim Alajbegovic.

È il Corriere dello Sport ad approfondire l'indiscrezione degli scorsi giorni, dedicando questa mattina un intero pezzo al giovanissimo talento dei Balcani. Il titolo recita: "Alajbegovic da pazzi. Il Milan prova il blitz per superare la Roma. Il Bayer vuole l'offerta". Il calciatore è di proprietà del Bayer Leverkusen che ha già esercitato la recompra dal Salisburgo, squadra in cui ha militato quest'anno. Continua il CorSport: "Uno dei giustizieri della Nazionale potrebbe trovarsi al centro di un'asta tutta italiana: è sulla lista stilata dal club rossonero". Il diritto di riacquisto è stato esercitato dai tedeschi per un valore di 8 milioni, per acquistarlo servirà qualcosina in più: "Servono almeno 15 milioni".