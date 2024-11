Il fantasma Origi. La Gazzetta: "Si allena tra Firenze e Roma e il Milan lo paga 4 milioni..."

Arrivato con grandi aspettative dopo quanto fatto vedere a Liverpool, Divock Origi al Milan ha deluso tutti, non riuscendosi ad imporre per il giocatore, e l'attaccante, che sarebbe dovuto essere (anche) in rossonero. Acquistato a parametro zero dalla precedente gestione dirigenziale, il belga con Stefano Pioli non è mai riuscito a trovare lo spazio che avrebbe voluto, nonostante quel Milan-Monza che alla fine dei conti potremmo dire aver illuso un po' tutti.

Arrivati Moncada e Furlani, Origi è stato rispedito in Premier League, al Nottingham Forest, per cercare di risparmiare un po' sul suo pesante ingaggio (4 milioni l'anno), ma anche il ritorno in Inghilterra non è stato felice per il belga, che oggi è fuori da tutto. Di questo particolare caso ne ha parlato questa mattina La Gazzetta dello Sport, titolando "Il fantasma Origi. Si allena tra Firenze e Roma e il Milan lo paga 4 milioni...", ad ulteriore conferma del fatto che questa non è stata la miglior operazione del duo Maldini-Massara.