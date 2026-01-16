Il Milan batte il Como con una doppietta d Rabiot. Il CorSport titola: "Raboom"

Il Milan batte il Como con una doppietta d Rabiot. Il CorSport titola: "Raboom"MilanNews.it
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Raboom". Il quotidiano esalta Adrien Rabiot, autore di una doppietta ieri sera a Como che ha permesso al Milan di tornare a -3 dalla capolista Inter. La formazione di Fabregas ha dominato nel primo tempo, ma poi nella ripresa c'è stata la reazione del Diavolo che prima ha pareggiato con un rigore di Nkunku e poi ha operato il sorpasso con le due reti dell'ex centrocampista del Marsiglia.

Questo il tabellino di Como-Milan, match valido per la sedicesima giornata di Serie A.

COMO-MILAN 1-3
Marcatori: 10’ Kempf, 45’+1 Nkunku, 55’e 87’ Rabiot.

LE FORMAZIONI
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf (dal 46’ Diego Carlos), Ramón, Moreno (dal 76’ Sergi Roberto); Da Cunha (dal 60’ Caqueret), Perrone; Vojvoda (dal 66’ Kuhn), Nico Paz, Baturina (dal 60’ Rodriguez); Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito, Dossena, Posch, Smolčić, Valle, Le Borgne; Cerri. All.: Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 86’ Athekame), Fofana (dal 70’ Ricci), Modrić (dal 86’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 63’ Fullkrug), Leão (dal 70’ Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Torriani, Duțu, Estupiñan, Odogu, Pulisic; Castiello. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. 

Ammoniti: 90’+1 Ramon.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.