Il Milan ci prova, ma è dura. La Gazzetta: "Volatona Rabiot"

Nonostante si cerchi anche un difensore (Joe Gomez) e un attaccante (Artem Dovbyk), il principale obiettivo del Milan in queste ultime 48 ore di calciomercato si chiama Adrien Rabiot. Il francese è fuori rosa a Marsiglia e difficilmente verrà reintegrato, diventando così una vera e propria opportunità che la dirigenza rossonera non si vuole lasciare scappare.

I discorsi per il centrocampista francese restano comunque complicati, soprattutto per una questione economica, ma dalle parti ci Casa Milan ci credono davvero, in particolare Max Allegri, come confermato questa mattina anche dalla Gazzetta dello Sport che titolato in prima pagina: "Volatona Rabiot"