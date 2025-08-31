Il Milan ci prova, ma è dura. La Gazzetta: "Volatona Rabiot"
MilanNews.it
Nonostante si cerchi anche un difensore (Joe Gomez) e un attaccante (Artem Dovbyk), il principale obiettivo del Milan in queste ultime 48 ore di calciomercato si chiama Adrien Rabiot. Il francese è fuori rosa a Marsiglia e difficilmente verrà reintegrato, diventando così una vera e propria opportunità che la dirigenza rossonera non si vuole lasciare scappare.
I discorsi per il centrocampista francese restano comunque complicati, soprattutto per una questione economica, ma dalle parti ci Casa Milan ci credono davvero, in particolare Max Allegri, come confermato questa mattina anche dalla Gazzetta dello Sport che titolato in prima pagina: "Volatona Rabiot"
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
Primo Piano
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com