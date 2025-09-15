Il Milan e le due note negative della serata: l’ennesimo infortunio muscolare di Maignan e la nottataccia horror di Gimenez

In casa rossonera il morale è alto dopo la vittoria di ieri contro il Bologna, arrivata grazie ad un gol (il primo con la maglia del Milan) di Luka Modric. Max Allegri può essere contento di quello che ha visto in campo, cioè una squadra compatta e solida che non ha concesso praticamente nulla agli avversari e che ha creato diverse buone occasioni visto che ha colpito quattro pali.

Come riferisce il Corriere della Sera, le uniche note negative della serata sono state due, vale a dire l’ennesimo infortunio muscolare di Mike Maignan (problema al polpaccio) e la nottataccia horror di Gimenez, che ha sbagliato due gol clamorosi ed è uscito dal campo tra qualche fischio (Modric ha invece chiesto al pubblico di applaudirlo). Altra occasione sciupata per il messicano che ha colpito due pali ieri sera.

