Il Milan è Leao. La Gazzetta: "Doppietta di Rafa e Viola ribaltata. Diavolo in paradiso"

Il Milan è Leao, e ieri sera ne abbiamo avuto la conferma. Certo, in questo inizio di stagione la formazione rossonera ha dimostrato di riuscire a non dipendere più dal portoghese, che però quando sale in cattedra è un qualcosa di micidiale. E contro la Fiorentina questo è successo, con il 10 rossonero che si è preso sulle spalle la propria squadra portandola alla vittoria.

In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Doppietta di Rafa e Viola ribaltata. Diavolo in paradiso", che equivale ad oggi al primo posto in classifica.