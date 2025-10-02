Il Milan ha il suo leader. Il QS: "L'eterno Modric e l'intrigante patto col Diavolo"

A 40 anni Luka Modric sta dimostrando che l'età è solo un numero. Nel duello contro un altro grande campione come Kevin De Bruyne, il croato è riuscito a mettersi in mostra per qualità, lucidità ma soprattutto pulizia del pallone, garantendo al Milan un possesso palla che in alcuni fasi della partita è risultato decisivo per rifiatare e gestire al meglio il risultato.

Non solo questo: a 40 anni Luka Modric ha numeri che gli altri grandi campioni si sognano. È primo per intercetti in Serie A, primo per passaggi riusciti, primo per possessi guadagnati, primo per passaggi riusciti nella metà campo avversaria e che rompono le linee avversarie. Insomma, il croato è un leader, tecnico e carismatico del Milan, con Il QS, edizione Il Giorno, che questa mattina l'ha elogiato titolando nel taglio basso della prima pagina "L'eterno Modric e l'intrigante patto col Diavolo".