Saelemaekers al top, Pulisic in velocità. La Gazzetta: "È il Milan anti-Juve"

Saelemaekers al top e Pulisic in velocità per un duello forza-talento con i difensori della Juventus. A questi c'è da aggiungere De Winter per un Tomori non al meglio e la novità Bartesaghi per via della squalifica di Estupinian.

Alcune scelte di formazione sono obbligate, altre invece saranno frutto di studio ed analisi dell'avversario, per una squadra che comunque verrà mandata in campo per essere l'anti Juventus, come scritto anche questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, che nell'analisi del Milan in vista della sfida di domenica ha anche titolato "Allegri un ritorno da 3 punti", perché l'obiettivo è ovviamente quello, vincere.