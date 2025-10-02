L'Italia e l'idolo Pippo Inzaghi. Tuttosport: "E Tresoldi chiama: «Sogno il Milan»"

vedi letture

L'Italia si è lasciata sfuggire un vero e proprio talento, Nicolò Tresoldi, che nonostante i genitori italiani e il doppio passaporto, ha deciso di vestire la maglia della Germania. Eppure, nonostante questo, nelle vene del classe 2004 sardo scorre sangue azzurro, o meglio, rossonero, come lui stesso ha in più occasioni ribadito senza troppi giri di parole (CLICCA QUI per leggere la sua esclusiva a MilanNews.it).

Ed anche dopo la sconfitta, in rimonta, del suo Club Bruges contro l'Atalanta in Champions League l'ha ribadito, con Tuttosport che questa mattina ha titolato "E Tresoldi chiama: «Sogno il Milan»". Dopo De Ketelaere e Jashari l'asse Milano-Belgio potrebbe in fiuturo infuocarsi anche per questo giovane ragazzo, che fino a questo momento in stagione ha messo a referto ben 5 gol.