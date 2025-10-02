Defezione anche per Tudor in difesa. La Gazzetta: "Cabal ko, niente Milan"

vedi letture

In occasione di Juventus-Milan Massimiliano Allegri non sarà l'unico a dover reinventarsi la difesa per via di alcune defezioni importanti. Igor Tudor dovrà fare lo stesso, visto che il tecnico bianconero tra la scorsa giornata di campionato e l'ultimo turno di Champions ha perso diversi calciatori per infortunio.

A ribadire questa cosa La Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha titolato "Cabal ko, niente Milan". Quindi oltre al dubbio Bremer, che sarà valutato giorno dopo giorno fino alla sfida di domenica, Tudor dovrà fare fronte anche all'assenza del colombiano che lo costringerà a schierare difatti una difesa obbligata, con Kelly e Gatti gli unici "superstiti".